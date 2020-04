News

Apple znów zaskakuje zaktualizowaną ofertą swojego sklepu. Jeśli masz problemy z przemieszczeniem swojego Maca Pro, to firma ma na to rozwiązanie.

Wygląda na to, że nawet jeśli polityka cenowa Apple budzi kontrowersje, to doskonale się sprawdza. Firma postanowiła zaktualizować ofertę swojego sklepu, wrzucając do niego akcesoria dedykowane stacji Apple Mac Pro. Mowa tu przede wszystkim o zestawie kółek, które nie dosyć, że są zgodne z aktualną generacją sprzętu, to znacząco ułatwią jego przemieszenie. Wszystko to za jedyne 3500 PLN.

Oczywiście Apple przygotowało także wariant dla nieco mniej zamożnych fanów marki, którzy za drobne 1500 PLN mogą stać się szczęśliwymi posiadaczami czterech nóżek dla Maca Pro. Widocznie zapotrzebowanie na wycenioną na niespełna 5 tysięcy złotych podstawkę pod monitor było tak duże, że Apple postanowiło pójść za ciosem.

Cóż, ostatecznie mówimy tu o akcesoriach do komputera, którego najtańszy wariant wyceniono na niemal 28 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę ten fakt trudno oburzać się na ceny w sklepie Apple, aczkolwiek łatwo obliczyć, że dorzucając kilka stówek, zamiast czterech kółek do Maca Pro możemy mieć PlayStation 4, Xboksa One i Nintendo Switch.

Korzystacie z produktów Apple? Jak oceniacie politykę cenową firmy z Cupertino?

