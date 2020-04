Jason Schreier z Kotaku: duże zmiany w Rockstar Games, GTA 6 znajduje się w fazie wczesnej produkcji, być może będzie grą-usługą

News

Maria Wawrzyniak ,

Około dwie godziny temu w serwisie Kotaku pojawił się nowy raport dziennikarza Jasona Schreiera. W artykule pojawiają się naprawdę ważne, kluczowe informacje, przede wszystkim dotyczące gruntownych zmian, jakie zostały dokonane w studio Rockstar Games – twórcy rzekomo zwalczyli crunch i pracują w normalnym wymiarze godzinowym. To oczywiście przyćmiewają wszelkie wieści na temat Grand Theft Auto VI, które, zdaniem Schreiera, znajduje się w fazie wczesnej produkcji, właśnie z powodu zwalczenia crunchu.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1250452922204393472?s=20

Musimy więc liczyć się, że GTA VI nie zadebiutuje w najbliższej przyszłości. Co z kolei niepokoi, to wzmianka o regularnych aktualizacjach gry w miarę upływu czasu – istnieje więc prawdopodobieństwo, że będziemy mieć do czynienia (przynajmniej w jakimś stopniu) z tak zwanym live-service, czyli grą-usługą. I chociaż nic z tego nie jest oficjalne, tak wciąż warto pamiętać, że autorem tekstu jest jeden z najbardziej wpływowych i doinformowanych dziennikarzy w branży, który w przeszłości zdradził chociażby premierę Horizon Zero Dawn na pecetach.

