Gamescom bez publiczności to już tylko formalność? Alternatywą przełożenie targów

News

pepsi ,

Niemiecki rząd przedłuża zakaz organizowania imprez masowych do 31 sierpnia – podała niemiecka agencja informacyjna dpa. Oznacza to, że targi gamescom 2020, które z całą pewnością się do takowych zaliczają, nie będą mogły zostać przeprowadzone w pierwotnie planowanym terminie, tj. 25-29 sierpnia.

Koelnmesse, organizatorzy imprezy, mają zatem dwa wyjścia: przełożenie imprezy na termin późniejszy (co wiąże się z ryzykiem dalszych przesunięć w przypadku gdyby zakaz przeprowadzania imprez masowych w Niemczech został jeszcze wydłużony) lub przeniesienie jej w całości do sieci. Przygotowania do zdigitalizowania gamescomu już się zresztą rozpoczęły, a z wcześniejszych wypowiedzi Feliksa Falka można wysnuć wniosek, że właśnie na ten drugi wariant zdecydują się organizatorzy targów.

Rozwiązanie to do tej pory traktowane było jako ostateczność, ale od razu zastrzegano, że dalsze decyzje będą w pełni podporządkowane zaleceniom władz państwowych. Jednocześnie organizatorzy gamescomu zapewnili, że w przypadku odwołania imprezy w tradycyjnej formule, wszyscy nabywcy wejściówek otrzymają zwrot pieniędzy.

Oferta gier w sklepie sferis.pl