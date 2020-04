News

gram.pl ,

Wczoraj zapraszaliśmy Was do wypełnienia krótkiej, trwającej maksymalnie niecałe dziesięć minut i całkowicie anonimowej ankiety, której organizatorem jest firma TRY EVIDENCE. Dziś możemy poinformować, że zainteresowani mogą brać w niej udział aż do niedzieli, bowiem badania zostały ostatecznie wydłużone. Ponadto, Gram.pl zostało oficjalnym patronem medialnym projektu! Projekt wspierany jest również przez firmę ACTINA, która jest jego patronem technologicznym. Przypomnijmy, że TRY EVIDENCE na co dzień zajmuje się ona badaniami ogólnych doświadczeń graczy, niejawnymi-eksperckimi recenzjami gier oraz analizą rynku gamingowego dla mediów, producentów oraz wydawców gier. Projekt koncentruje się na badaniu nawyków oraz zachowań gamingowych w obliczu panującej pandemii koronawirusa. Zainteresowanych jeszcze raz serdecznie zapraszamy pod ten adres.