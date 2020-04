Jeśli macie wolne 10 minut, my mamy do Was małą prośbę – ankieta "Gaming w czasach zarazy"

News

Chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnienia krótkiej, trwającej maksymalnie niecałe dziesięć minut i całkowicie anonimowej ankiety, której organizatorem jest firma TRY EVIDENCE. Na co dzień zajmuje się ona badaniami ogólnych doświadczeń graczy, niejawnymi-eksperckimi recenzjami gier oraz analizą rynku gamingowego dla mediów, producentów oraz wydawców gier. Projekt wspierany jest również przez firmę ACTINA i koncentruje się na badaniu nawyków oraz zachowań gamingowych w obliczu panującej pandemii koronawirusa. Oczywiście, nie podajecie żadnych danych osobowych. Zainteresowanych zapraszamy pod ten adres.

