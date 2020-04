The Coalition przygotowuje graczy do premiery Gears Tactics – zobacz najnowszy zwiastun!

News

Maria Wawrzyniak ,

Taktyczny spin-off serii Gears of War otrzymał wczoraj kolejny zwiastun. Oprócz tego uruchomiono możliwość pre-loadu.

Kilka dni temu informowaliśmy Was o osiągnięciu złotego statusu przez Gears Tactics, czyli taktycznego spin-offa kultowego cyklu strzelanek trzecioosobowych od studia The Coalition. Możemy więc być już pewni, że produkcja zadebiutuje 28 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych w sklepie Microsoft Store, Steam oraz w usłudze Xbox Game Pass. Tytuł zmierza również na konsolę Xbox One, jednak pojawi się na niej w późniejszym okresie, również w bieżącym roku.

Wczoraj natomiast na oficjalnym kanale Xbox na YouTubie pojawił się kolejny zwiastun tytułu, trwający nieco ponad dwie minuty – co ciekawe, materiał jest dosłownie napakowany informacjami. Na koniec warto zaznaczyć, że uruchomiona została możliwość przedwczesnego pobrania plików.

https://youtu.be/s225ZVmUdGo

