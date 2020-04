Gears Tactics w złocie – prace nad grą zakończone, premiera niezagrożona!

News

Maria Wawrzyniak ,

Masowa fala opóźnień ominęła Gears Tactics – jak głosi bowiem oficjalny komunikat na stronie Xbox Wire, spin-off kultowego cyklu trzecioosobowych strzelanek od studia The Coalition osiągnął złoty status, prace nad grą zostały zakończone, a jej premiera nie jest w żadnym stopniu zagrożona. Produkcja zadebiutuje więc 28 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych w sklepie Microsoft Store, Steam oraz w usłudze Xbox Game Pass. Tytuł zmierza również na konsolę Xbox One, jednak pojawi się na niej w późniejszym okresie, również w bieżącym roku. Na żadnej platformie nie mamy jednak do czynienia z polską wersją językową. Dodatkowo twórcy zdecydowali się opublikować listę osiągnięć, które będziemy mogli zdobyć podczas grania – znajdziecie ją pod tym adresem. Ostrzegamy jednak, że dla niektórych mogą to być spoilery.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis