Przypomnienie: Assassin's Creed II jest już dostępny za darmo do pobrania w Uplay!

Maria Wawrzyniak ,

Trzy dni temu informowaliśmy Was o wspierającym nas w tych trudnych czasach Ubisofcie, który w ramach akcji #zostańwdomu postanowił udostępnić grę Assassin’s Creed II całkowicie za darmo. Ta wiadomość jest przypomnieniem, bowiem wszyscy zainteresowani mogą już pobierać wspomniany tytuł w sklepie Uplay bez żadnych opłat – wystarczy posiadać oczywiście zarejestrowane konto na platformie i udać się pod ten adres, aby dodać grę do swojej biblioteki. Musicie się jednak pośpieszyć, bowiem promocja trwa od dzisiaj, czyli 14 kwietnia, do piątku 17 kwietnia i ani dnia dłużej! Zainteresowanych zapraszamy również do aktualizowanego na bieżąco zestawienia darmowych ofert na wszystkie platformy sprzętowe pod tytułem Za darmo? To dwa poproszę – darmowe egzemplarze i weekendy z grami w kwietniu. Zostań w domu i ograj wirusa!

