Nowy Steam Controller będzie posiadać wymienne części? Valve złożyło nowy wniosek patentowy

Maria Wawrzyniak ,

Równy tydzień temu zaprezentowano DualSense, kontroler przeznaczony dla konsoli nowej generacji PlayStation 5. Jak nietrudno się domyślić, od tamtego czasu jest to praktycznie jedyny kontroler, o którym mówi się na rynku. Co ciekawe, w czasie tej internetowej burzy firma Valve po cichu opracowała patent na nowy Steam Controller, który miałby posiadać wymienne części. Wiadomo – musimy pamiętać, że złożenie wniosku patentowego absolutnie nie oznacza, iż takowy projekt kiedykolwiek stanie się rzeczywistością, ale jest to znak, że coś rzeczywiście jest na rzeczy, a Valve posiada pewne plany co do swojego sprzętu. Czy takie rozwiązanie by się sprawdziło? Co o tym sądzicie?

https://twitter.com/ValveNewsNetwor/status/1248855274514984960?s=20

