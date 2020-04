News

W najnowszym wpisie na swoim oficjalnym blogu firma Activision odwołała się do komunikatów towarzyszących rozpoczęciu 3. sezonu w Call of Duty: Modern Warfare. Okazuje się, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obok standardowego battle royale i grabieży Call of Duty: Warzone otrzyma zupełnie nowy tryb zabawy dla trzyosobowych drużyn – Scopes and Scatter Guns. Rozgrywka będzie skupiać się na walce do ostatniego żywego na polu walki, ale zwycięstwo zostanie rozstrzygnięte wyłącznie z udziałem karabinów snajperskich i strzelb.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Activision ponownie podbija stawkę w ramach akcji #zostańwdomu i oferuje kolejny weekend z podwojonym doświadczeniem konta i broni w Call of Duty: Modern Warfare na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Premia będzie naliczana zarówno w Warzone, jak i standardowych zmaganiach wieloosobowych czy kooperacyjnych misjach Spec Ops. Akcja rozpocznie się o 19:00 czasu polskiego w piątek 17 kwietnia i potrwa do 19:00 w poniedziałek 20 kwietnia.

Call of Duty: Modern Warfare dostępne jest na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Zabawa w Warzone na wskazanych platformach możliwa jest bez żadnych dodatkowych opłat.

