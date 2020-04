Zapowiedziano Commander '85, thriller sci-fi od polskiego studia The Moonwalls

News

Polskie studia The Moonwalls zapowiedziało Commander ‘85 i udostępniło pierwszą zajawkę pod postacią zwiastuna. Tytuł zmierza na komputery osobiste (karta produktu jest już dostępna w sklepie Steam), a także na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Zainteresowani mogą również wesprzeć projekt finansowo na Kickstarterze – zapraszamy pod ten adres. Akcja Commander ‘85 rozgrywa się latach 80. i skupi się na tytułowym komputerze – a dokładniej na nastolatku, który na swoje urodziny otrzymał właśnie Commandera. Chłopak zamierza uczyć się hakowania, przez co wmiesza się w sporo nieprzyjemnych intryg oraz tematów. Naszym głównym zadaniem będzie próba zakończenia trwającej wówczas Zimnej Wojny, odkrycie sekretu komputerów marki Commander oraz tajemnicy incydentu w Roswell.

https://youtu.be/8af8rRRAjDU

https://youtu.be/KB_q4CMoiSA

