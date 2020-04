Blizzard wreszcie zdecydował się zaktualizować znaczniki questów w World of Warcraft

News

Maria Wawrzyniak ,

Zamknięte testy wersji alpha rozszerzenia Shadowlands do gry World of Warcraft trwają w najlepsze. To oznacza przede wszystkim sporo różnych poprawek oraz informacji na temat tego, jak gra będzie ewoluować w najbliższej przyszłości – wiemy już, że wprowadzone zostaną zmiany w ogólnym balansie rozgrywki, powrócą stare umiejętności, odświeżony zostanie również ekran dla zadań pobocznych. Okazuje się jednak, iż to nie wszystko. Jak donosi serwis Wowhead (my podajemy natomiast za serwisem Polygon), Blizzard postanowił wreszcie zaktualizować znaczniki questów.

https://twitter.com/Wowhead/status/1248344217178517504?s=20

World of Warcraft od 16 lat używało bowiem tego samego wykrzyknika jako znacznika dla nowych questów oraz tego samego pytajnika dla questów, które jesteśmy gotowi ukończyć. Główne zadanie, misja poboczna i inne – wszystkie te rodzaje questów opierały się na tym samym formacie graficznym. Aż do teraz! Teraz bowiem, jak możecie zobaczyć powyżej, twórcy postanowili upiększyć znaczniki… dodając tarczę w tle. Niby nic, ale jednak coś, prawda?

