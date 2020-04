News

LM ,

W ostatnich dniach Blizzard rozpoczął przygotowania do zamkniętych testów alfa nadchodzącego rozszerzenia do MMORPG World of Warcraft. Gdy tylko pliki Shadowland pojawiły się na serwerach, to miłośnicy przekopywania danych od razu wzięli je na warsztat, co zaowocowało ciekawym znaleziskiem.

Jak donoszą użytkownicy Twittera, w plikach alfy Shadowlands udało się znaleźć obszerną listę komend dla kontrolerów konsol PlayStation. Plik wskazuje na wsparcie dla PlayStation 4, PlayStation 4 Pro i PlayStation 5. Czyżby Blizzard szykował się do uruchomienia wsparcia dla kontrolerów konsoli w World of Warcraft? A może gra ukaże się również na konsolach?

Oczywiście jest to jedynie spekulacja, szczególnie że jakoś trudno wyobrazić sobie ogrom funkcji interfejsu WoW-a upchnięty dla mocno ograniczonego wykorzystania dla kontrolera konsoli. Coś jest jednak na rzeczy i chociaż pewnie szybko nie poznamy stojących za przywołanym znaleziskiem planów Blizzarda, to chętnie dowiemy się, co o tym sądzicie.

Tymczasem Blizzard otwarcie promuje nadchodzący dodatek, zachęca do zapisów do testów, a także prezentuje nadchodzące zmiany. World of Warcraft: Shadowlands ukaże się jeszcze w tym roku na PC, ale nie mamy jeszcze konkretnej daty premiery.

https://twitter.com/Marlamin/status/1248010170933764097

