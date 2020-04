Twórcy Mortal Shell pokazują krótkie fragmenty rozgrywki. Jest moc!

News

pepsi ,

Zapowiedziana przed kilkoma dniami gra Mortal Shell jawi się na kilkusekundowych fragmentach rozgrywki, które twórcy ze studia Cold Symmetry postanowili udostępnić na Twitterze. Pokazują one to, co ma być solą rozgrywki – walkę bronią białą z potężnymi przeciwnikami. Ci poruszają się dość ociężale, ale jak już wyprowadzą skuteczne natarcie, to chwała temu, kto taki cios przyjmie bez knockdownu lub rany otwartej.

Mortal Shell zmierza na pecety, PlayStation 4 i Xboksa One, gdzie zadebiutuje jesienią tego roku. Tytuł najmocniej inspirowany jest serią Dark Souls od FromSoftware oraz książkami Altered Carbon.

https://twitter.com/MortalShellGame/status/1247539987387576321

https://twitter.com/MortalShellGame/status/1246452775443103745

https://twitter.com/MortalShellGame/status/1246180916805931013

Oferta gier w sklepie sferis.pl