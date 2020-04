The Sinking City sporym sukcesem; kolejna gra Frogwares też na motywie detektywistycznym

News

Nowy Sherlock Holmes? The Sinking City 2? A może coś zupełnie nowego? Frogwares zdradza pierwsze informacje na temat swojej następnej gry, ciesząc się sukcesem The Sinking City.

Frogwares jest bardzo zadowolone ze sprzedaży The Sinking City, gry detektywistycznej w uniwersum Cthulhu, która w zeszłym roku ukazała się na pecetach, Xboksie One, PlayStation 4 i Switchu. Menedżer ds. komunikacji Siergiej Oganesian w wywiadzie dla wccftech nie podaje co prawda konkretnych wyników, ale zapewnia, że produkcja “okazała się sukcesem i sprzedawała się lepiej niż gry z serii Sherlock Holmes w analogicznym okresie”.

Studio jest również zadowolone z umowy na czasową wyłączność dystrybucyjną wersji pecetowej na Epic Games Store. – Nie godzilibyśmy się na te warunki, gdyby nie dawały one studiu korzyści. Umowa z Epic Games pozwoliła naszemu studiu na zrobienie tego, co kochamy – niszowych gier detektywistycznych - ale również przygotować się na przyszłość. Czy zobaczymy skok sprzedaży po premierze The Sinking City na Steamie? To już zależy od graczy – mówi Oganesian.

Zdradza za to pierwsze szczegóły na temat kolejnej produkcji Frogwares. – Mogę potwierdzić, że nad czymś pracujemy, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby to pokazać. Fani najlepiej znają nas z gier detektywistycznych, a ta nowa produkcja wpisze się w profil Frogwares: oparta na fabule detektywistyczna przygoda z minimum prowadzenia za rękę. Czy będzie to jednak Sherlock, The Sinking City 2 czy nowa marka – tego, niestety, nie mogę jeszcze powiedzieć – kończy tajemniczo.

Przy okazji zachęcamy do lektury naszej recenzji The Sinking City.

