Windows 10 uruchomiony ze 192 MB pamięci RAM. Dużo poniżej minimalnych wymagań

Tym razem ciekawostka dla fanów zabawy sprzętem, nawet jeśli te nie prowadzą do żadnych przełomowych odkryć czy nie skutkują dynamicznym rozwojem technologii. Okazuje się, że 16-letni entuzjasta sprzętu dokonał potencjalnie niemożliwego – nawet jeśli Windows 10 do uruchomienia wymaga minimalnie 1 GB pamięci RAM, to udało się go odpalić przy zaledwie 192 MB. Bohater naszej publikacji pochwalił się tym wyczynem za pośrednictwem Twittera, a redakcja serwisu Tom’S Hardware drążyła temat, by ustalić, że Windows 10 początkowo został uruchomiony już dla 512 MB RAM. Nastolatek postanowił dokręcić śrubę, odpalił OS-a na 256 MB, potem tytułowym 192 MB, a następnie spróbował konfiguracji ze 140 MB, by później przejść na 128 MB. Przy 140 MB pamięci system uruchomił się tylko częściowo, podczas gdy dla 128 MB można było zobaczyć jedynie Blue Screen.

Cóż, nie jest to wiedza, która zmieni oblicze świata, ale wygląda na to, że w określonych warunkach można zejść dużo poniżej wymaganych wartości. Od razu przypomniało się przepinanie gier napisanych na nowych wersjach silnika Unreal za pomocą SDK-a, by uruchomić je jeszcze na kartach grafiki bez wsparcia dla DirectX 11. Efekt nie był piorunujący, wręcz niegrywalny, ale… działało.

Zainteresowanym podrzucę tylko informację, że cały eksperyment z Win 10 przeprowadzono dla 32-bitowej wersji 1909 na komputerze Dell Inspirion 3670 z Arch Linux w środowisku Oracle VM Virtualbox.

Zdarzyło Wam się eksperymentować z pecetowymi tytułami lub oprogramowaniem, by nagiąć je do swoich potrzeb?

