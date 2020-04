Bloober Team zapowiada Observer System Redux, remaster zmierza na konsole nowej generacji

News

Maria Wawrzyniak

Wygląda na to, że nadchodzi remaster Observera, pierwszoosobowego horroru psychologicznego z 2017 roku od studia Bloober Team. Deweloperzy opublikowali dzisiaj na swoim kanale na YouTubie zajawkę prezentującą Observer System Redux, swoje najnowsze dzieło, które pojawi się na konsolach nowej generacji – PlayStation 5 oraz Xboksie Series X. Sama nazwa wskazuje, że mamy do czynienia ze wspomnianym już remasterem. Teraz już wiemy więc, o co chodziło z teaserem z początku bieżącego roku. Na ten moment nie otrzymaliśmy jednak żadnych innych konkretnych informacji. Pozostaje więc czekać na oficjalne szczegóły i mieć nadzieję, że twórcy odpowiednio wykorzystają potencjał sprzętu nowej generacji, który, jak już wiemy, zaoferuje deweloperom mnóstwo innowacyjnych rozwiązań. Przypomnijmy jeszcze, że oryginalny Observer zadebiutował dokładnie 15 sierpnia 2017 roku na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Dopiero dwa lata później, 7 lutego 2019 roku produkcja pojawiła się także na Nintendo Switch.

