Final Fantasy VII Remake na świetnym finałowym zwiastunie

Maria Wawrzyniak

Premiera już za tydzień, więc Square Enix postanowiło nieco podgrzać atmosferę, a my możemy już podziwiać Final Fantasy VII Remake na premierowym zwiastunie.

Już za tydzień, w piątek 10 kwietnia na rynku zadebiutuje Final Fantasy VII Remake, czyli nowa wersja jednego z najpopularniejszych jRPG-ów wszechczasów. Z tej okazji wczoraj na oficjalnym kanale PlayStation na YouTubie pojawił się finałowy zwiastun produkcji, trwający ponad cztery minuty – twórcy zaprezentowali sporo efektownych scen, w tym nowych ujęć, które mają podgrzać atmosferę i sprawić, że niecierpliwi fani dosłownie zaczną odliczać dni do debiutu. Co prawda, jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu, Final Fantasy VII Remake niedługo trafić (lub już trafiło) do graczy znajdujących się w Europie i Australii. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że produkcja zadebiutuje wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Czekacie? Czy może już złożyliście zamówienie przedpremierowe?

https://youtu.be/ERgrFVhL-n4

