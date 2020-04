News

Rockstar podkreśla, że wszystkie działania firmy mają na celu dobro społeczności. Zbieranie środków w modułach sieciowych potrwa aż do końca maja.

W najnowszym komunikacie firma Rockstar Games postanowiła otwarcie przeciwstawić się widmu nadciągającego kryzysu gospodarczego. Włodarze ekipy zadecydowali, że w najbliższych miesiącach przekażą cześć swoich dochodów na walkę ze skutkami epidemii COVID-19. Mowa tu przede wszystkim o pomocy, która pozwoli rozmaitym firmom wyjść z opresji z konsekwencji gospodarczych długotrwałego zamrożenia biznesów.



Rockstar postanowił, że począwszy od dzisiaj, aż do końca maja, 5% zysków ze wszystkich mikropłatności dokonywanych w modułach GTA Online i Red Dead Online, zostanie przekazana właśnie na ten cel. Biorąc pod uwagę przychody, jakie generują mikropłatności w grach Rockstara, możemy przypuszczać, że kwota wsparcia będzie znaczna, nawet dla jej 5%, a ekipa zamierza w najbliższym czasie przybliżyć dodatkowe konkrety.



Cóż, pozostaje wyrazić uznanie dla działań Rockstara i liczyć, że zebrane w ten sposób środki pozwolą na miękkie lądowanie wielu lokalnych firm. GTA Online to moduł sieciowy gry Grand Theft Auto V. Tymczasem w Red Dead Online zagracie dzięki Red Dead Redemption 2.



Jeśli możecie sobie pozwolić na finansowe wsparcie walki z COVID-19, to warto sięgnąć po najnowszą paczkę gier od Humble Bundle.

