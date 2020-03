Warframe zadebiutuje również na PlayStation 5 i Xboksie Series X

News

Maria Wawrzyniak ,

Za pośrednictwem sprawozdania finansowego firmy Leyou, do której należy studio Digital Extremes, dowiedzieliśmy się wczoraj, że Warframe, czyli popularna sieciowa strzelanka free-to-play, zadebiutuje również na konsolach nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Na ten moment nie znamy daty premiery nowych wersji produkcji, aczkolwiek przypomnijmy, że PS5 oraz XSX mają zadebiutować na rynku w okresie świątecznym tego roku. Przy okazji zapraszamy do naszego zestawienia gier, które pojawią się na sprzęcie nowej generacji – tekst znajdziecie pod tym adresem. Będzie on oczywiście aktualizowany, jeśli na horyzoncie pojawią się nowe gry zapowiedziane na wspomniane konsole, lub dowiemy się, tak, jak w przypadku Warframe, o konwersji.

