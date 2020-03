Cenega dowiezie Resident Evil 3 na czas. Zwiastun Jill Valentine i otwarta beta Resistance na konsolach

News

Seria dobrych wieści dla fanów cyklu Resident Evil. Okazuje się, że nawet jeśli Capcom nie jest do końca pewny, czy wszystkie zamówione fizyczne kopie gry Resident Eevil 3 Remake wylądują w sklepach na dzień zaplanowanej premiery, to rodzimi gracze nie mają powodów do zmartwień. Oficjalny polski dystrybutor gry, firma Cenega, poinformował, że nie przewiduje żadnych utrudnień i pudełka z Resiedent Evil 3 Remake pojawią się w sklepach na czas. Oczywiście Cenega nie ma już wpływu na dalszy bieg wydarzeń, więc w razie jakichkolwiek trudności, musimy kontaktować się z obsługą konkretnego sklepu.



To jednak nie koniec. Już dziś do zaplanowanej na 3 kwietnia premiery możecie wziąć udział w asymetrycznej zabawie sieciowej w module Resident Evil: Resistance. Capcom uruchomił serwery na PlayStation 4 oraz Xboksie One, które czekają na Mastermindów i ich potencjalne ofiary. Jednak, by nie odbiegać za bardzo od największej atrakcji RE3 Remake, firma opublikowała również zwiastun w całości poświęcony doskonale znanej Wam Jill Valentine.



Resident Evil 3 Remake ukaże się 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=Wghn3tYYVNw&feature=emb_title

