Firma Klabater potwierdziła datę debiutu gry This is the Zodiac Speaking na PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch. Mamy też nowy zwiastun i garść konkretów.

W najnowszym komunikacie prasowym firma Klabater ogłosiła oficjalną datę premiery utrzymanej w konwencji thrillera psychologicznego gry zatytułowanej This is the Zodiac Speaking. Jak możecie się domyślać, akcja tytułu koncentruje się na postaci jednego z nigdy nieujętych morderców, który komunikował się z mediami i policją, posługując się mianem Zodiak. Wedle najnowszych doniesień gra wyprodukowana przez studio Punch Punk Games zadebiutuje dokładnie 24 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.



Podczas rozgrywki wcielimy się w postać Roberta Hartnella, mieszkańca San Francisco i reportera lokalnej gazety. Nasz bohater jest jedną z osób, z którymi skontaktował się morderca, a naszym zadaniem jest rozwiązanie związanej z tym zagadki. Twórcy obiecują dwa tryby rozgrywki w This is the Zodiac Speaking – pierwszy będzie połączeniem gry akcji i skradanki, a drugi fabularnej przygodówki. W obu przypadkach akcję zobaczymy w perspektywie FPP, w ziarnistej, stylizowanej na filmy z lat 70. XX wieku oprawie wizualnej.

https://www.youtube.com/watch?v=5StW5YDCzNE&feature=youtu.be

