News

LM ,

Jeśli śledzicie na bieżąco branżowe doniesienia i pogłoski, to z pewnością wiecie, że wedle najnowszych z nich, już jutro ma odbyć się oficjalna zapowiedź gry GTA 6. Oczywiście trudno ocenić czy tak właściwie będzie, ale nawet jeśli, to na grę z pewnością sobie poczekamy. Tu dochodzimy do ciekawostki związanej z losami ogłoszonego z dawna projektu – GTA Vice City 2. Odpowiedzialna za niego ekipa Revolution Team udostępniła wczoraj w sieci najnowszy zwiastun moda, sugerując, że ten pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, a dodatkowo już niebawem doczeka się grywalnego demka.



Przypomnijmy, że GTA Vice City 2 to próba kompleksowego przeniesienia gry GTA Vice City na grunt silnika graficznego gry GTA IV, a konkretnie Episodes from Liberty City. Nie da się przy tym ukryć, że całość z pewnością robiła większe wrażenie w 2013 roku, gdy zapowiedziano projekt, ale wciąż może być ciekawą alternatywą dla wszystkich, którzy lubią klimat Miami.



Grand Theft Auto: Vice City zadebiutowało oryginalnie w 2002 roku na konsolach PlayStation 2. Niespełna rok później tytuł pojawił się również na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=9nKAPt-3UX4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Jkk18a2ziftpJueH9_wfzOM-GdLwRHmXSdJDavcDHlHRHl9c-YOR4DOY

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl