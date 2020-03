News

Half-Life powoli wraca do łask, a nowa odsłona – jeśli powstanie – to wyrzuci nas z foteli. Być może również za sprawą oprawy wizualnej.

Już jutro, po wielu latach oczekiwania, Valve wyda na rynku nową odsłonę serii Half-Life, Alyx. Powrót do serii być może nie wygląda dokładnie tak, jak wyobrażali to sobie gracze, ale jeśli tytuł sprosta oczekiwaniom, a wiele wskazuje na to, że tak będzie, to przetrze szlak dla Half-Life 3. Tymczasem grupa Little Red Zombies opublikowała w serwisie ArtStation wykonany na silniku Unreal Engine 4 model Gordona Freemana. Ten pozwala nam zobaczyć, jak w dobie nowej generacji konsol może wyglądać bohater kultowej serii.



Poziom dopracowania i dbałość o detale, zarówno fizjonomii bohatera, jak i jego kostiumu, są zdumiewające. Wyrazy uznania dla odpowiedzialnych za projekt: Nakshatra Solanki i Sri Ram Chandra. Chętnie zobaczymy takiego Gordona w ruchu, a tym bardziej w grze. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię.



Half-Life: Alyx zadebiutuje już jutro na PC Steam z obowiązkowym wsparciem dla gogli VR Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift oraz Windows Mixed Reality.

Myszasty szykuje się do recenzji tytułu, którą już niebawem znajdziecie na łamach naszego serwisu.

