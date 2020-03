Half-Life: Alyx najprawdopodobniej będzie największym sukcesem na Steamie w 2020 roku.

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis PlayStracker, gra Half-Life: Alyx, czyli pierwszoosobowa gra akcji będąca nową częścią kulowej serii od studia Valve, ma spore szanse na zostanie jedną z największych premier na platformie Steam w bieżącym roku. Gra poświęcona goglom wirtualnej rzeczywistości według statystyk serwisu sprzedała się już w przeszło trzystu tysiącach egzemplarzy przedpremierowych, zaś kopie, które zostaną zakupione w dniu premiery, mają prawdopodobnie sprawić, że tytuł prześcignie takie hity, jak Wolcen: Lords of Mayhem czy Borderlands 3. Jak myślicie, uda się? Przypomnijmy jeszcze, że Half-Life: Alyx zadebiutuje 23 marca bieżącego roku na platformie Steam i będzie kompatybilny z większością modeli VR dostępnych na rynku. Zainteresowanych odsyłamy również do naszej wczorajszej wiadomości, gdzie pisaliśmy o premierze rynkowej zestawu do wirtualnej rzeczywistości HTC Vive Cosmos Elite, w którego skład – prócz sprzętu – wchodzi właśnie gra Half-Life: Alyx.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis