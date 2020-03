News

Wygląda na to, że rozmaite narzędzia korzystające z mocy sztucznej inteligencji na dobre zadomowiły się w społeczności modderów. Z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej modów, które znacząco usprawniają oprawę wizualną leciwych gier, skalując w górę oryginalne tekstury, jednocześnie podbijając ich jakość. Zaledwie wczoraj informowaliśmy o premierze modyfikacji do Half-Life: Source, a dzisiaj nadeszła pora na kultowe GTA: San Andreas.



Modder znany jako Inverno_Nuclear postanowił przeskalować wszystkie dostępne w Grand Theft Auto: San Andreas tekstury do rozdzielczości 4K. Dzięki wykorzystaniu do tego zadania AI udało się zachować ich oryginalny charakter, a sztuczna inteligencja wykreowała brakujące piksele i podniosła jakość grafiki. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię. Mod wylądował na ModDD od razu w wersji 1.0, która pokrywa wszystkie oryginalne tekstury tytułu. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.



Modyfikacja powstała z myślą o grze GTA: San Andreas od Rockstar Games, która zadebiutowała na komputerach osobistych w czerwcu 2005 roku.

