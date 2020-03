Do niedzieli możesz za darmo odebrać Mable & The Wood na GOG.com

News

Maria Wawrzyniak ,

W sklepie GOG.com do niedzieli do godziny 15:00 czasu polskiego macie okazję za darmo zgarnąć grę Mable & The Wood, czyli ciepło przyjętego indyka z gatunku metroidvania.

Być może nie znaleźliście dla siebie odpowiedniej produkcji z darmowej oferty sklepu GOG, o której informowaliśmy Was wczoraj. A może szukacie do ogrania po prostu czegoś, czego jeszcze nie znacie lub nie próbowaliście. Cóż, GOG postanawia nie próżnować, jeśli chodzi o umilanie nam tego trudnego czasu spędzanego w domach z powodu kwarantanny (a jeśli tego nie robicie, to powinniście) i właśnie udostępniono w sklepie kolejną produkcją, którą każdy zainteresowany może zgarnąć całkowicie za darmo. Tym razem mowa o niezależnej grze z gatunku metroidvania pod tytułem Mable & The Wood. Tytuł przenosi nas do mrocznego świata fantasy, gdzie naszym głównym zadaniem jest walka z różnymi przeciwnikami – wszystko odbywa się jednak w sposób inny, niż ten, który znamy z innych gier tego typu.

https://twitter.com/GOGcom/status/1241002240317546498?s=20

Aby odebrać za darmo Mable & The Wood w sklepie GOG, wystarczy zalogować się na swoje konto (lub takowe stworzyć, jeśli go nie posiadacie) wejść na oficjalną kartę produktu i kliknąć wielki przycisk z napisem odbierz za darmo. Tyle. Zaznaczamy jednak, że musicie się pośpieszyć – oferta jest ograniczona czasowo, więc odebrać grę możecie jedynie do tej niedzieli (22 marca) do godziny 15:00 polskiego czasu.

