Jeśli należycie do grona miłośników konsol Xbox i przymierzacie się do zakupu sprzętu najnowszej generacji od giganta z Redmond, to mamy dla Was istotne doniesienia. Okazuje się, że wbrew temu, co sugerowały wcześniejsze zdjęcia Xbox Series X, w konsumenckim wydaniu urządzenia nie uświadczymy portu cyfrowego audio S/PDIF. Ten pojawił się w sfotografowanym prototypie konsoli, ale dla jej finalnej wersji przewidziana jest wyłącznie komunikacja za pośrednictwem HDMI.



Z jednej strony rozwiązanie wygodne i sprawdzone, a dzięki wsparciu dla standardu HDMI 2.1 nie musimy się martwić o jakość dźwięku, ale sprawa wydaje się problematyczna dla wszystkich, którzy przy obecnej generacji wyposażyli się w głośniki i słuchawki korzystające ze S/PDIF właśnie. W świetle najnowszych doniesień wiele z wysokiej jakości i kosztownych zestawów może być bezużytecznych w dobie XSX.

https://www.youtube.com/watch?v=S82YvCtwfHY&feature=emb_title

