Jeśli zacieracie (dobrze umyte) ręce na wciąż odległą premierę najnowszego erpega od studia CD Projekt RED, to mamy dla Was jej namiastkę. Wydawnictwo Dark Horse oficjalnie ogłosiło nową datę premiery dla albumu The World of Cyberpunk 2077. Ta wedle najnowszych doniesień przypada na 17 czerwca, co sprawia, że bogato ilustrowane wprowadzenie do świata Night City ukaże się na 3 miesiące przed premierą gry.



Publikacja ma skupiać się na wielu rozmaitych aspektach życia w Night City oraz przybliżyć nam kluczowe do świata postacie i wydarzenia. Trudno powiedzieć, czy miłośnicy marki mogą obawiać się spojlerów fabularnych z uwagi na premierę książki z dużym wyprzedzeniem w stosunku do gry – pierwotnie The World of Cyberpunk 2077 miało ukazać się 21 kwietnia, czyli kilka dni po pierwotnej dacie debiutu Cyberpunk 2077.



Album zaoferuje niemal 200 stron istotnych informacji dotyczących świata gry, a jego sugerowaną cenę wyznaczona na pułapie niespełna 40 dolarów (ok. 165 PLN). Całość dostępna będzie wyłącznie w języku angielskim, ale może któryś z wydawców pokusi się o przygotowanie polskiej edycji.



Cyberpunk 2077 ukaże się 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gdyby nie obsuwa, to od premiery gry dzieliłoby nas jedynie kilka tygodni. Niedawno CD Projekt RED zapewnił, że prace nad grą wciąż trwają, ale prowadzone są zdalnie. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

https://www.youtube.com/watch?v=qIcTM8WXFjk

