Na platformie Steam działa Interactive Recommender, osobisty interaktywny doradca

W połowie ubiegłego miesiąca przedstawialiśmy Wam najnowszy eksperyment Steam Labs, gdzie firma Valve testuje przeróżne nowości, które docelowo mają znaleźć się na platformie. Wówczas jedynie wspomnieliśmy o projekcie Interactive Recommender, a dzisiaj możemy z kolei Was poinformować, że wystartowała jego pełna wersja. Jest to coś w rodzaju interaktywnego doradcy, który będzie analizować naszą bibliotekę na Steamie, sprawdzać, ile czasu poświęcamy na dane gry, by następnie polecić nam nowe tytuły na podstawie zebranych danych. Projekt spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników Steama, więc stał się oficjalnie integralną częścią usługi. Narzędzie wykorzystuje uczenie maszynowe do rozpoznania naszych zainteresowań oraz growych preferencji. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.

