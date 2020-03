Premiera teledysku "kArmageDoom" – posłuchaj utworu zespołu Hunter promującego grę DOOM Eternal

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o premierze kArmageDoom, dedykowanego premierze gry DOOM Eternal utworu muzycznego, który przygotowała firma CENEGA wspólnie z zespołem Hunter. Ta miała miejsce dzisiaj – poniżej znajdziecie teledysk. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o piosence! Ponadto wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do śledzenia profilów społecznościowych firmy CENEGA oraz zespołu Hunter, które również znajdziecie poniżej. Przypomnijmy na koniec, że DOOM Eternal od studia id Software zadebiutuje 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Edycja na Switcha będzie dostępna w późniejszym terminie.

https://youtu.be/jzVAktEeLms