Już niedługo pojedziemy drogami Półwyspu Iberyjskiego w nadchodzącym DLC Iberia do Euro Truck Simulator 2. Nowy wpis na blogu twórców.

Dobre wieści dla fanów symulatora ciężarówek od studia SCS Software. W najnowszym wpisie na oficjalnym blogu ekipy pojawiła się prezentacja kolejnego pakietu dodatkowej zawartości do gry Euro Truck Simulator 2 – Iberia. W najbliższym czasie twórcy planują oddać do naszej dyspozycji Półwysep Iberyjski z kluczowymi dla niego miastami i lokacjami. Nie wskazano jeszcze, kiedy wjedziemy na hiszpańskie drogi, ale SCS Software podzieliło się garścią screenów.



Przy okazji ekipa przypomniała, że Półwysep Iberyjski niejednokrotnie gościł w wielu europejskich westernach, a podczas zabawy zobaczymy wiele miejscówek znanych w wielkiego ekranu. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię. Warto też wspomnieć, że zgodnie z niedawnymi zapowiedziami deweloperów, bardzo wyraźnych zmian doczekają się zaprezentowane w Euro Truck Simulator 2 francuskie miasta. Więcej konkretów pod tym adresem.



Euro Truck Simulator 2 dostępne jest wyłącznie na PC od października 2012 roku.

