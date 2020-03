News

LM ,

Nawet jeśli najlepszym możliwą odpowiedzią na zaistniałe sytuacje jest pozostanie w domu, to nic nie stoi na przeszkodzie, by odbywać podróże – jest mnóstwo wirtualnych światów, które czekają, aż postawimy w nich pierwsze kroki. Specjalną ofertę dla fanów przygodowych gier akcji przygotował Ubisoft, który od jutra zaoferuje graczom 4 dni w Starożytnej Grecji. Wszystko za sprawą darmowego weekendu z grą Assassin’s Creed Odyssey, który zostanie przeprowadzony równocześnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One.



Wygląda na to, że Ubisoft nie tylko próbuje zająć nas wizją antycznego świata w dobie izolacji, ale też powoli przypomina graczom, że jeszcze w tym roku na rynku powinna pojawić się kolejna odsłona cyklu Assassin’s Creed. Darmowy weekend rozpocznie się już jutro, a zakończy w niedzielę 22 marca. Zainteresowani mogą już pobierać grę na objętych akcją platformach, z których najwyraźniej wyłączone jest Steam. Wszystkie poczynione podczas akcji postępy zostaną zachowane, jeśli zdecydujecie się na zakup tytułu.



Przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni na Steam możecie zgarnąć szereg gier Ubisoftu w okazyjnych cenach. Więcej o promocji dowiecie się pod tym adresem.



Assassin’s Creed Odyssey zadebiutowało w 2018 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=fBSQfQi48kE&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl