Control: The Foundation z czasową wyłącznością na PS4 i PC. Zobacz trailer

Ujawniona przed kilkoma dniami data premiery DLC The Foundation do gry Control od Remedy Entertainment nie dotyczy wszystkich platform, na które trafił tytuł.

Po piątkowej małej zapowiedzi Remedy Entertainment ujawniło bliższe szczegóły dotyczące wydania pierwszego DLC do swojej ostatniej produkcji, Control. The Foundation, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zadebiutuje 26 marca. Termin ten odnosi się jednak wyłącznie do PlayStation 4 i pecetów, a konkretnie platformy Epic Games Store. Na Xboksie One rozszerzenie będzie można zakupić dopiero 25 maja.

O tym, czego można spodziewać się po The Foundation, opowiedział pokrótce reżyser Mikael Kasurinen. - Nowa strefa, do której gracze zyskają dostęp, pełna jest tajemnic, odkryć i eksploracji kierowanej przez gracza. Tak jak w Control, wypełniona jest symboliką. Odkrywanie fundamentów Oldest House jest również odkrywaniem samej Jesse – stwierdził.

Poniżej przedstawiamy pełny trailer DLC The Foundation.

https://www.youtube.com/watch?v=cHVUKgFG7_Q

