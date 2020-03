Znamy datę premiery pierwszego dodatku do Control

News

Adam "Harpen" Berlik ,

Pierwsze oficjalne fabularne rozszerzenie do Control zadebiutuje 26 marca – poinformowała firma Remedy Entertainment. DLC zatytułowane The Foundation pojawi się oczywiście na tych samych platformach sprzętowych, co wersja podstawowa, a więc PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4.

Na oficjalnym profilu Control w serwisie Twitter pojawiła się krótka zapowiedź, na której można usłyszeć postać Helen Marshall z podstawowej wersji gry. Najwidoczniej to właśnie o jej losach będzie traktować nadchodzący dodatek.

https://twitter.com/i/status/1238163048877174785