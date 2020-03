Najpopularniejszą grą lutego było Assassin's Creed... Unity

News

pepsi ,

Jeśli piszemy o grze sprzed kilku lat w czołówce list sprzedaży, to musi to być GTA V, prawda? Guzik! Na szczyt powróciło, po ponad pięciu latach od premiery, Assassin’s Creed: Unity!

Nikt nie spodziewał się łódzkiego pogotowia zobaczyć wydanego w listopadzie 2014 roku Assassin’s Creed: Unity na szczycie listy sprzedaży gier w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Australii i Azji. A jednak, produkcja Ubisoftu pokonała takie tytuły jak GTA V, FIFA 20 i Rainbow Six: Siege, stając się lutowym numerem jeden na wspomnianych terytoriach.

Kiedy dochodzi do takiej nietypowej sytuacji, należy założyć, że stało się coś szczególnego. W tym wypadku jest to słuszne założenie, bowiem Assassin’s Creed: Unity w Korei Południowej i Indonezji było na Steamie dostępne po minimalnej cenie – za mniej niż centa. Mieszkańcy obu państw skrzętnie wykorzystali tę okazję do dodania gry do swoich kolekcji.

Ostatnim razem Assassin’s Creed: Unity taki skok popularności zanotowało przy okazji pożaru katedry Notre Dame.

A oto już lista najlepiej sprzedających się gier w lutym na wspomnianych wyżej rynkach:

Assassin's Creed Unity Grand Theft Auto V FIFA 20 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Tom Clancy's The Division 2 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare Metro Exodus NBA 2K20 Dreams Need for Speed: Heat Star Wars Jedi: Fallen Order South Park: The Fractured But Whole Just Dance 2020 Far Cry 5 Dragon Ball Z: Kakarot Days Gone Mario Kart 8: Deluxe Spider-Man Uno

Assassin’s Creed: Odyssey w sklepie sferis.pl