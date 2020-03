Zapowiedziano DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition, kompletne wydanie zaprezentowane na specjalnym zwiastunie

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Codemasters Software zapowiedzieli DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition, czyli kompletne wydanie kultowej gry wyścigowej z ubiegłego roku.

Od premiery gry DiRT Rally 2.0 minął już nieco ponad rok – kolejna odsłona bestsellerowego cyklu gier wyścigowych zadebiutowała 26 lutego 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Dwa dni temu natomiast na oficjalnej stronie produkcji pojawiła się zapowiedź DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition. W ramach wersji kompletnej otrzymamy całą zawartość ze wszystkich czterech sezonów oraz dodatek Colin McRae Flat Out, który z kolei zapewnia dostęp do dwunastu nowych tras, pojazdów Subaru Impreza S4 Rally oraz Subaru Legacy RS, a także do aż czterdziestu scenariuszy kariery naszego głównego bohatera.

DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition zostanie udostępnione już 27 marca bieżącego roku.

https://youtu.be/_UnoA6C1Pu4