Premiera dodatku Colin McRae FLAT OUT do DiRT Rally 2.0 już w marcu

Maria Wawrzyniak

Colin McRae FLAT OUT, czyli najnowszy dodatek do DiRT Rally 2.0 pojawi się już 24 marca 2020 na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz pecetach.

Weź głęboki oddech, złap kierownicę i dodaj gazu w Colin McRae FLAT OUT, dodatku do gry DiRT Rally 2.0, który zadebiutuje 24 marca 2020 na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gracze, którzy zdążyli już zakupić DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition lub którykolwiek Season Pack, otrzymają zawartość dodatku za darmo w dniu premiery. Nabywcy standardowej edycji gry będą mogli go kupić w odpowiednim sklepie cyfrowym. Dodatek Colin McRae FLAT OUT dodaje nową, zawierającą 12 tras, lokalizację w Perth and Kinross w Szkocji, samochody SUBARU Impreza S4 Rally i SUBARU Legacy RS oraz 40 scenariuszy dokumentujących niezapomnianą karierę Colina McRae. Fani będą mogli sprawdzić się w wyzwaniach, które umożliwiły McRae’owi zostanie legendarnym kierowcą, oraz z trudnościami – takimi, jak kary czasowe, czy uszkodzenia auta. Scenariusze korzystają z dziewięciu samochodów, które miały duże znaczenie w karierze McRae, również tych, które ukazały się w poprzednich grach z serii Colin McRae Rally i DiRT. Od czasu swojej premiery DiRT Rally 2.0 otrzymało cztery sezony wypełnione zawartością, stając się jedną z najlepszych gier o wyścigach rajdowych. Gracze mogą sprawdzić w realistycznych zawodach z nowym, autentycznym modelem sterowania, systemem opon i zniekształceń powierzchni, a także ścigać się na oficjalnych torach mistrzostw FIA World Rallycross i konkurować z licencjonowanymi supersamochodami.

DiRT Rally 2.0 był niezłą jazdą, a FLAT OUT jest jej godnym finiszem. Równo 25 lat temu Colin McRae został mistrzem świata i w ten sposób chcemy uhonorować pamięć o tym najlepszym kierowcy terenowym. (Roos Gowing, Game Director sprawujący pieczę nad DiRT Rally 2.0 w Codemasters)

https://youtu.be/Nj2koAn-6q8