Vampire: The Masquerade – Coteries of New York wkrótce na Switchu

Adam "Harpen" Berlik

24 marca 2020 roku na Switchu pojawi się Vampire: The Masquerade – Coteries of New York – poinformowała firma Draw Distance (wcześniej iFun4all), której zawdzięczamy powstanie m.in. gry Serial Cleaner. W naszej recenzji tytuł otrzymał wysoką notę 8 na 10 punktów.

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York jest dostępne na PC od 11 grudnia ubiegłego roku. Z myślą o edycjach konsolowych (na razie tylko Switch, ale wkrótce gra trafi również na Xbox One i PlayStation 4) autorzy planują wydanie dodatkowej zawartości, która pojawi się także na komputerach osobistych. Otrzymamy poprawioną oprawę dźwiękową, lepsze tła lokacji i sylwetki postaci.

Przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade – Coteries of New York to narracyjna gra przygodowa (visual novel) osadzona w Świecie Mroku, który zwiedzamy także w piątej edycji gry fabularnej Wampir: Maskarada.