Ubisoft nie zapomniało o Assassin's Creed: Odyssey, w grze pojawiła się nowa zawartość

News

Maria Wawrzyniak ,

Ciężko w to uwierzyć, ale od premiery Assassin’s Creed: Odyssey minęło już prawie półtora roku. Pomimo upływu czasu, deweloperzy z firmy Ubisoft wciąż starają się regularnie wspierać produkcję – wczoraj wypuszczono aktualizację z numerem 1.5.3 o wadze około 4 gigabajtów. Jak czytamy na oficjalnym forum poświęconym grze na Reddicie, łatka rozwiązuje przede wszystkim problemy z zawieszaniem się gry po wejściu do Elizjum, na co skarżyli się posiadacze kart graficznych AMD Radeon RX 5700 XT. Na pozostałych platformach z kolei rozwiązano błąd z wyskakującym komunikatem o nowej zawartości po tym, jak gracze odebrali wierzchowca Melaina. To jednak nie koniec – twórcy zdecydowali się na prezent dla wszystkich fanów Ezio Auditore i zapowiedzieli Ezio Roman Set, czyli zestaw elementów kosmetycznych, który w najbliższej przyszłości ma trafić do gry Assassin’s Creed: Odyssey. Pod tym adresem możecie zobaczyć, jak będzie wyglądać strój.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed: Odyssey zadebiutowało 5 października 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach: PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra doczekała się dwóch dużych rozszerzeń: Dziedzictwo pierwszego ostrza oraz Los Atlantydy.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis