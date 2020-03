Szybcy i wściekli 9, Ciche miejsce 2, Mulan, New Mutans, Antlers – premiery opóźnione ze względu na epidemię koronawirusa

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Opóźnienie No Time To Die to dopiero początek – taki sam los spotyka kolejne (i na pewno nie ostatnie) kinowe produkcje.

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was o aż siedmiomiesięcznym opóźnieniu filmu No Time To Die (Nie czas umierać) – pierwotnie najnowsza produkcja o przygodach Jamesa Bonda miała trafić do kina 2 kwietnia, jednak ostatecznie pojawi się na wielkich ekranach 12 listopada w Wielkiej Brytanii i 25 listopada w Stanach Zjednoczonych. Data światowej premiery jeszcze nie została podana. Teraz z kolei, jak donosi serwis Games Radar (tutaj, tutaj oraz tutaj) opóźniono debiuty filmów Szybcy i wściekli 9, Ciche miejsce 2, Mulan, Antlers oraz serialu New Mutants. I to zapewne dopiero początek. Wpierw firma Universal Studios poinformowała, że światowa premiera dziewiątej części Szybkich i wściekłych odbędzie się w kwietniu przyszłego roku (w Stanach Zjednoczonych film zadebiutuje dokładnie 2 kwietnia przyszłego roku). Paramount Pictures natomiast, odpowiadające za Ciche Miejsce 2, zdradziło jedynie, że premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku, a John Krasinski, reżyser produkcji, zdradził na swoim profilu na Instagramie. że musimy poczekać do momentu, aż wszyscy będziemy mogli produkcję obejrzeć. Jeśli chodzi o Mulan, Antlers oraz New Mutants, za wszystkie trzy produkcje odpowiada Disney – koncern na łamach serwisu The Wrap zdecydował się opublikować oświadczenie, w którym czytamy, że twórcy zastanawiają się nad potencjalnymi datami jeszcze w bieżącym roku.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis