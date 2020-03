Mod graficzny HD Reworked do Wiedźmina 3 w wersji 11.0 już dostępny

News

Maria Wawrzyniak ,

Polski modder znany pod pseudonimem Halk Hogan opublikował wczoraj na platformie Nexus Mods graficzną modyfikację The Witcher 3 HD Reworked w wersji 1.11 do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Projekt waży łącznie około 7,1 GB i został podzielony na trzy części, aczkolwiek musimy oczywiści zainstalować całość. Warto jednak pamiętać, że modyfikacja jest kompatybilna z wersjami 1.31, 1.32 oraz wersją GOTY gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jeśli chodzi o nowości wprowadzone w wersji 1.11, mamy oczywiście znacząco upiększony region Toussaint, który wprowadzono do gry w dodatku Krew i wino. Prócz tego twórca zapewnił szereg poprawek dla pozostałych regionów, które obejmują przede wszystkim tekstury budynków, roślinności, wody, zwierząt, ziemi, a nawet postaci niezależnych. HD Reworked wymaga karty graficznej z minimum 3 GB VRAM, aczkolwiek rekomendowane są 4 GB. Twórca zapewnia, że modyfikacja zarazem wykorzystuje możliwie jak najmniej pamięci i nie wpływa znacząco na płynność działania gry.

https://youtu.be/mLeUwHo3bJc

Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One 19 maja 2015 roku. Później, bo 15 października ubiegłego roku gra pojawiła się na konsoli Nintendo Switch w kompletnej edycji. Jeśli zaś chodzi o wspomnianą modyfikację, czyli The Witcher 3 HD Reworked, na ten moment jest to jedna z najchętniej pobieranych fanowskich modyfikacji do produkcji studia CD Projekt RED w serwisie Nexus Mods.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis