Mortal Kombat 4 z 1997 roku niespodziewanie debiutuje na platformie GOG

Na platformie GOG bez żadnych uprzedzeń czy jakichkolwiek innych zapowiedzi pojawiła się kolejna gra zaliczana do kategorii klasyków – chodzi bowiem o Mortal Kombat 4 z 1997 roku. Oryginalnie produkcja zadebiutowała 15 października 1997 na automatach do gier, dopiero w czerwcu 1998 roku pojawiając się na Nintendo 64 i pierwszym PlayStation, a w lipcu na komputerach osobistych. Jak sugeruje sam tytuł, mamy do czynienia z czwartą odsłoną kultowej serii bijatyk i zarazem pierwszą, która umożliwiła rozgrywanie starć na trójwymiarowych arenach. Produkcja na platformie GOG została wyceniona na 19,99 złotych. Warto przy tym zaznaczyć, że mamy do czynienia z brakiem DRM oraz możliwością zwrotu w ciągu 30 dni od zakupu. Zainteresowani serią mogą również zaopatrzyć się w zestaw, w którego skład wchodzą Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 oraz Mortal Kombat 3 – całość kosztuje zaledwie 4,99 złotych. Nic, tylko brać!

