Producent gry Final Fnatasy VII Remake zdradza, jaką część serii najchętniej odświeżyłby w następnej kolejności

Yoshinori Kitase, producent nadchodzącego Final Fantasy VII Remake, udzielił ostatnio interesującego wywiadu dziennikarzom serwisu Game Reactor. Tam odpowiedział między innymi na pytanie, którą część serii chciałby gruntownie odświeżyć w następnej kolejności. Oczywiście, tej informacji nie należy traktować w żadnym stopniu jako jakiekolwiek potwierdzenie czegokolwiek… Ale koniec końców mamy do czynienia z kimś, kto w temacie jest jak najbardziej obeznany i na pewno ma wiele do powiedzenia, więc kto wie? Dlatego, kiedy dziennikarz serwisu Game Reactor zapytał, którą grę Kitase chciałby odświeżyć, usłyszał:

Okej, po pierwsze, musisz mi obiecać, że nie napiszesz o tym osobnego artykułu informującego o tym, że Square Enix postanowiło stworzyć remake kolejnej części Final Fantasy czy coś… To jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, chciałbym, żeby to było jasne. A skoro już wszystko wytłumaczyłem, pierwszą grą z serii, nad którą pracowałem, było Final Fantasy V, które do dziś nie doczekało się gruntownego odświeżenia, dlatego myślę, że byłoby to całkiem interesującym pomysłem do zrealizowania, zrobić kiedyś FFV Remake.