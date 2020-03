News

LM ,

Firma Sqare Enix postanowiła zaskoczyć fanów marki Final Fantasy i bez żadnej zapowiedzi wydała na konsolach PlayStation 4 wersję demonstracyjną nadchodzącego Final Fantasy 7 Remake. Wersja próbna pozwoli rozegrać kompletny pierwszy rozdział odnowionej produkcji – Mako Reactor 1, ale wydawca przygotował dwa drobne zastrzeżenia: postępów dokonanych w demku nie będziemy mogli przenieść do finalnej wersji gry; dodatkowo zawartość próbki może nieco różnić się od tego, co znajdziemy w premierowej wersji. Zainteresowani nowym obliczem jednego z najpopularniejszych jRPG-ów powinni udać się pod ten adres.



Final Fantasy 7 Remake to właściwie pierwsza część oryginalnego Final Fantasy 7, która podczas remontu doczekała się szeregu poprawek i dodatkowej zawartości. Tytuł ukaże się 10 kwietnia wyłącznie na konsolach PlayStation 4, by przez rok działać wyłącznie na przywołanej platformie. Square Enix lubi się z miłośnikami pecetów, więc i oni mogą spodziewać się dedykowanej wersji po okresie ekskluzywności, a kolejnym pewnikiem jest wydanie skierowane na PlayStation 5. Przy tym sama gra wygląda obłędnie i bez wątpienia zachwyci nas w ostatnich dniach żywota ósmej generacji konsol.

Oryginalne Final Fantasy 7 zadebiutowało w 1997 roku.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KBqIRoRqjQ8&feature=emb_title

