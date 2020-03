Pierwsze szczegóły na temat trybu fabularnego gry Captain Tsubasa: Rise of New Champions

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy odpowiedzialni za Captain Tsubasa: Rise of New Champions postanowili podzielić się nowymi informacjami na temat gry, a dokładniej – trybu fabularnego!

Jeszcze w styczniu bieżącego roku oficjalnie zapowiedziano grę Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Dzisiaj natomiast na oficjalnej stronie firmy Bandai Namco Entertainment pojawił się nowy wpis zdradzający nieco szczegółów na temat trybu fabularnego, który w niej znajdziemy. Wariant będzie nosić tytuł New Hero i pozwoli graczom na stworzenie zupełnie nowego, własnego bohatera, którym następnie dołączymy do jednej z trzech prestiżowych szkół: Furano Middle School z Hokkaido, Toho Academy z Tokio oraz Musashi Middle School. Po dołączeniu rozpocznie się prawdziwa rozgrywka – naszym zadaniem będzie pokonanie samego Kapitana Tsubasy i Nankatsu Middle School, co z kolei zapewni nam możliwość dołączenia do New Hero League.

Poza tym, że prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia ze starciami międzynarodowymi (wspomniany turniej będzie miał bowiem za zadanie wyłonić najlepszych zawodników do japońskiej All Star Team), twórcy obiecują emocjonujące historie z różnymi zakończeniami, które będą zależne od wybranej przez nas szkoły. Będziemy również budować relacje z innymi zawodnikami, aby zwiększać nasze rangi przyjaźni – osiągając odpowiedni jej poziom otrzymamy nawet możliwość zdobycia unikalnych umiejętności specjalnych i ruchów naszego przyjaciela. Przypomnijmy na koniec, że Captain Tsubasa: Rise of New Champions ma zadebiutować jeszcze w tym roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis