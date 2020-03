News

Nie tak dawno deweloperzy ze studia id Software chwalili się, że przy odpowiedniej konfiguracji sprzętowej Doom Eternal może wykręcić na PC nawet 1000 FPS. Oczywiście raczej nie będziemy testować limitów silnika id Tech 7, ale skoro mowa o takiej wydajności na komputerach osobistych, to pewnie nie macie wątpliwości, że i na konsolach nowy Doom powinien dawać radę. W najnowszym wpisie na Twitterze główny projektant silnika, Billy Khan, zapewnił, że Doom Eternal zaoferuje 60 klatek na sekundę zarówno na konsolach PlayStation 4, jak i Xbox One. We wpisie wymienił oba warianty sprzętu, więc posiadacze oryginalnych PS4 i XONE też mogą spać spokojnie.



Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w dniu premiery Doom Eternal otrzyma zwyczajową aktualizację Day One, która będzie ważyć zaledwie 5 GB. Nie wiemy jednak, co znajdzie się w pakiecie, więc pozostaje czekać na kolejne komunikaty. Tymczasem, jeśli zamierzacie ogrywać najnowszą grę id Software na PC, to koniecznie rzućcie okiem na listy minimalnych i zalecanych wymagań sprzętowych.



Doom Eternal zadebiutuje 20 marca na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł zmierza również na Nintendo Switch, ale wciąż bez konkretnej daty premiery. Wraz z Doom Eternal na najważniejszych platformach sprzętowych pojawi się specjalne wydanie klasycznego Doom 64.

https://www.youtube.com/watch?v=FkklG9MA0vM

