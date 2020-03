News

Dobre wieści dla fanów strategii z portfolio Paradox Interactive. Jeśli do tej pory nie skusiliście się na zakup wydanego w 2016 roku rozszerzenia The Reaper's Due do Crusader Kings 2, to nic straconego. W ramach najnowszej akcji promocyjnej możecie zgarnąć dodatek bez żadnych dodatkowych opłat, co jest szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż gra od jakiegoś czasu również dostępna jest w modelu free-to-play. Wystarczy udać się pod ten adres, zalogować do konta Steam i na stałe wrzucić produkt do swojej biblioteki. Akcja zakończy się jeszcze dziś, o godzinie 18:00 czasu polskiego, więc macie niewiele czasu.



Samo The Reaper's Due wprowadza do grand strategy wątek epidemii rozprzestrzeniających się w średniowieczu. Na pierwszy plan wychodzi oczywiście tzw. Czarna Śmierć, ale całość oferuje ciekawe mechanizmy rozprzestrzeniania się chorób i instrumenty, które pozwolą nam kontrolować epidemię i kontynuować politykę. Do tego możecie liczyć na nowe wydarzenia w średniowiecznym świecie, a wszystko to, bez żadnych dodatkowych opłat.



Crusader Kings 2 zadebiutowało na rynku w 2012 roku, więc wydawca może znacznie częściej raczyć nas teraz darmową zawartością. Szczególnie że powoli szykuje nas na zaplanowany jeszcze na ten rok debiut strategii Crusader Kings 3. Strategie Paradoksu opracowano z wyłącznie z myślą o PC.

https://www.youtube.com/watch?v=u08K9uvRM3E

