Ruszyło nowe Humble Choice z takimi tytułami, jak My Friend Pedro, F1 2019 czy Planet Coaster

Ruszyła kolejna edycja Humble Choice. Wcześniej znane jako Humble Bundle, dziś jest to oferta, w ramach której nadal na początku każdego miesiąca firma ujawnia tytuły, z których można wybrać uzależnioną od zakupionego pakietu liczbę. Aktualnie opcje są trzy: Lite, Basic, Premium oraz Classic. Ta ostatnia przeznaczona została dla stałych klientów serwisu – korzystają z usługi w ten sam sposób, co wcześniej, w tej samej formule i również z tą samą ceną. Więcej informacji na temat zmiany struktury Humble Bundle znajdziecie pod tym adresem. Jeśli zaś chodzi o gry, które dostępne są do wyboru w marcu, listę znajdziecie poniżej.

My Friend Pedro

Planet Coaster wraz z dodatkiem World’s Fair Pack

F1 2019 Anniversary Edition

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Battle Chasers: Nightwar

Exapunks

Turok

Death’s Gambit

198X

Niffelheim

AI War 2

Etherborn

