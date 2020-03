News

Frictional Games uznało, że najwyższy czas zakończyć gierki i oficjalnie pchnąć nas w ramiona terroru. Na oficjalnej stronie studia ogłoszono grę Amnesia: Rebirth, czyli kolejny rozdział fabularny horroru osadzony w świecie Amnesia: The Dark Descent. O samej grze wiemy niewiele – podczas zabawy przeniesiemy się na teren algierskiej pustyni, by poznać nowy wymiar spustoszenia i grozy, jako zajawiona w niedawnym zwiastunie Tasi Trianon. Nie doprecyzowano, z czym przyjdzie nam się mierzyć, ale ekipa wspomniała o tajemniczej istocie żywiącej się naszym strachem. Cóż, zapowiadają się ciężkie, ale i intensywne chwile.



Amnesia: Rebirth ukaże się jeszcze tej jesieni na PC i PlayStation 4. Nie mamy konkretnego terminu, więc pozostaje zaprosić Was do obejrzenia zwiastuna i galerii pierwszy screenów. Strach się bać?

